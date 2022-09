Ordina pizza a domicilio e arriva con... bestemmia alla panna. La recensione su Tripadvisor

Una bestemmia scritta con la panna su una pizza, pubblicata dal cliente su Tripadvisor, ha comportato le scuse del titolare di un famoso ristorante di Caorle (Venezia) e, poi, il licenziamento del dipendente. La fotografia della pizza «blasfema» è stata pubblicata tre giorni fa sul sito di recensioni social. «Abbiamo ordinato 2 pizze - racconta il cliente - la mia era mozzarella, brie, petto d’oca e panna. Sulla mia pizza però il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere con la panna la bestemmia... Tutto il resto non lo descrivo, titolare compreso che ha messo in dubbio la mia parola. Fortunatamente avevo già fatto la foto. P.s.: ho anche pagato il conto perché sono un signore, mentre il titolare non si è degnato neanche di offrire un caffè».

Il titolare del ristorante ha risposto il giorno seguente: "Non so esprimere il mio più profondo rammarico dell’accaduto, sono rimasto cosi sconvolto e tutto è successo così in fretta che non sono riuscito a mettere a fuoco una situazione mai, e ripeto mai, successa in quasi cinquanta anni di attività». ha quindi spiegato l’increscioso episodio con «problemi personali di vita», relativi al pizzaiolo, aggiungendo che «non si possono giustificare certi comportamenti che vanno ad influire sul nostro lavoro, sulla nostra professionalità e quella degli altri».

© Riproduzione riservata