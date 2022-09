Benevento, violenza su un alunno di 12 anni: arrestata una professoressa

Sospesa dalla scuola e arrestata una professoressa della provincia di Benevento accusata di abusi sessuali su un alunno di 12 anni. La Procura di Benevento ha chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per la donna che risiede ad Arpaia, nel Sannio, e insegna in una scuola secondaria di primo grado. Il reato contestato è la violenza sessuale aggravata: la donna, abusando della propria autorità, avrebbe indotto l’alunno a compiere e subire atti sessuali, sia in classe che virtualmente con messaggi, video e audio su Whatsapp.

Le indagini sono scattate a fine marzo dopo la denuncia della preside, seguita da quella dei genitori della giovanissima vittima. A quanto si apprende da fonti del ministero dell’Istruzione, la docente coinvolta risulta già sospesa a seguito della segnalazione del dirigente scolastico e l’Ufficio scolastico regionale sta continuando a seguire da vicino la vicenda.

Gli arresti domiciliari, con divieto assoluto di ogni forma di comunicazione con i minori con qualsiasi mezzo compreso telefonino, internet e social, sono stati ritenuti necessari perché la donna è apparsa non in grado di autoregolare i propri impulsi sessuali

