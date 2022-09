Le vittime sono 34, in aumento rispetto alle 18 di ieri. Il tasso è all'11,3%, stabile rispetto all'11,1% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.048.032. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 180 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.923, nelle ultime ventiquattro ore, 13 in meno di ieri.