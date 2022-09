Crisi energetica, Ghirelli (LegaPro): "Si rischia chiusura dei centri sportivi dei club"

«I club, addestrando ragazzi e ragazze al gioco del calcio, svolgono anche un ruolo sociale. Se i rincari dei costi dell’energia si registrano nei centri sportivi delle società, la conseguente chiusura di questi luoghi di sport ed educazione comporterebbe un doppio colpo negativo sul bilancio statale». Lo afferma il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli. «Per i bilanci dei club la situazione è di una gravità assoluta, abbiamo verificato che, per le spese di energia, avremo aumenti fino al 110%».

«Un report di Lega Pro che fa riferimento ai 60 club rileva che rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, tra l’8 ed il 15 settembre, il gas per le società è aumentato del 96%, la luce del 90% e il riscaldamento aumenterà del 110% - sottolinea Ghirelli -. La rilevazione di Lega Pro, che sarà reiterata mensilmente, ha potuto verificare come il 67% delle società sostenga direttamente i costi dell’energia legati all’impiantistica. «Il governo ci deve considerare un settore produttivo e deve quindi dare ai club la possibilità di usufruire di tutti gli interventi previsti o che saranno varati per far fronte a questa problematica» conclude il presidente di Lega Pro.

