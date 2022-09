Aereo ultraleggero cade in aperta campagna, passeggeri attutiscono il tonfo col paracadute

Un’aereo ultraleggero è caduto, attorno alle 20, in una zona di aperta campagna poco distante da Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni le due persone che erano a bordo sono riuscite ad attutire la caduta grazie a un paracadute e sarebbero rimaste ferite. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i soccorritori. L’ultraleggero precipitato aveva in dotazione una sorta di paracadute che ha permesso al velivolo di scendere in maniera lenta. Le due persone a bordo non sarebbero ferite in maniera grave.

