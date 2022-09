Violenze alla mamma dal convivente per delle bollette, la bimba chiama i carabinieri

E’ stata la bambina a chiamare i carabinieri, dicendo che la mamma era stata aggredita in casa dal suo compagno. I carabinieri di Portomaggiore, nel Ferrarese, arrivati sul posto, hanno verificato che donna - 43 anni, romena - era stata realmente aggredita, spintonata e picchiata dal compagno convivente, che nel frattempo si era allontanato dall’abitazione. All’origine della lite, questioni economiche riferite al pagamento delle bollette: seppur sconvolta, la donna ha rifiutato le cure mediche e l’assistenza di strutture e personale specializzato e si è riservata di presentare una querela in seguito.

Verso mezzanotte altra richiesta d’intervento in provincia, dove una coppia di cinquantenni ferraresi stava litigando in maniera accesa. I carabinieri sono riusciti a riportare calma nella coppia, che aveva litigato per questioni sentimentali ed entrambi hanno deciso spontaneamente di passare la notte in abitazioni separate. All’una di notte è stata invece una madre disperata, a Ferrara, a chiedere aiuto, in quanto aggredita e picchiata in casa dal figlio ubriaco. Nonostante le percosse subite la donna ha rifiutato le cure mediche e anche in questo caso si è riservata di fare denuncia. Sempre nella notte i carabinieri hanno arrestato a Pontelagoscuro un 50enne siracusano, colpito da un mandato di cattura della Procura di Siracusa perché responsabile di una serie di maltrattamenti in famiglia.

© Riproduzione riservata