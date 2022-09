Alluvione Marche, recuperata l'auto di Brunella Schiù. Ma il corpo non c'è

I carabinieri stanno stanno recuperando dal fiume, tra Barbara e Pianello di Ostra (Ancona), la carcassa di un'auto bianca, con diverse parti mancanti che i militari attribuiscono a Brunella Chiù, la 56enne trascinata via da acqua e fango mentre era a bordo della sua Bmw serie 1 bianca nell'ondata di piena del 15 settembre. La carcassa è piena di fango, le operazioni di recupero e controllo sono ancora in corso, con l'ausilio della polizia locale. ANSA/CARABINIERI+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++