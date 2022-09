Consiglio superiore della magistratura, eletti i giudici Laganà di Reggio e Chiarelli di Brindisi

Si è concluso in Cassazione lo scrutinio inerente il quarto collegio per l’elezione dei togati nel nuovo Consiglio Superiore della Magistratura in rappresentanza dei giudici di merito: i più votati, in questo collegio, sono stati Genantonio Chiarelli, giudice del tribunale di Brindisi e candidato di Area democratica per la Giustizia (324 voti) e Antonino Laganà, consigliere alla Corte d’appello di Reggio Calabria e candidato di Unicost, al quale sono andate 244 preferenze.

Mancano ora da eleggere, con quota proporzionale, altri 5 togati in rappresentanza dei giudici. Domani, invece, dovrebbe svolgersi lo spoglio delle schede riguardante i collegi per i rappresentanti dei pubblici ministeri.

