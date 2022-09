Guadagna oltre 100 mila euro all'anno, ma ottiene il Reddito di cittadinanza

Guadagnava oltre 100mila euro all’anno eppure riceveva il reddito di cittadinanza. E’ quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Ravenna. Si tratta di un rappresentante di commercio residente a Castel Bolognese il quale dal 2016 non presentava alcuna dichiarazione reddituale.

Durante i controlli, l’uomo si è rifiutato di consegnare le documentazioni contabili ai finanzieri i quali però sono riusciti a quantificare le somme sottratte a tassazione per circa 400mila euro. Dal 2020 l’indagato percepiva inoltre 780 euro mensili di beneficio statale. Secondo l’indagine, l’uomo percepiva mediamente un introito lavorativo annuale di 101.472 euro.

L’indagato è stato così denunciato per occultamento e distruzione di documentazione contabile e per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza ed è stato segnalato all’Inps per la revoca del beneficio e all’Agenzia delle Entrate per l’accertamento formale e la riscossione delle imposte evase.

