Maltempo: in arrivo piogge e temporali. Allerta gialla 7 regioni: ecco dove

Weekend all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia: le precipitazioni potranno essere anche molto intense al Centro-Nord e la Protezione civile ha diramato per oggi un’allerta gialla su sette regioni, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria.

Una profonda saccatura con minimo sulla penisola iberica determina «l'instaurarsi sull'Italia di intense correnti umide sud-occidentali in quota, che saranno causa di spiccata instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità, ad iniziare dalle regioni settentrionali e in rapida estensione a parte di quelle centrali». Da questa mattina sono previste «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, in estensione a Marche ed Umbria, specie settori settentrionali di queste ultime. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».

Al Sud, dove il maltempo è atteso nei prossimi giorni, ci sarà un rialzo termico in questo fine settimana con le temperature che potrebbero sfiorare anche i 30 gradi.

© Riproduzione riservata