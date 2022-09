Un incidente con un aereo ultraleggero pochi minuti fa in zona industriale a Bolzano. Il velivolo - così il racconto dei testimoni - ha urtato con un’ala il tetto di un edificio, per poi effettuare un atterraggio di emergenza nel parcheggio del supermercato Interspar. L’aereo avrebbe toccato alcune autovetture, ma - secondo le prime informazioni - non vi sarebbero feriti.

