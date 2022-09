Incendio a S. Stefano di Camastra: chiusa la strada statale, ripartiti i treni

Temporaneamente bloccato il traffico lungo la statale 113 Settentrionale Sicula, in entrambe le direzioni, a Santo Stefano di Camastra, nella città metropolitana di Messina, a causa di un incendio a bordo strada con fumo presente in carreggiata. Riattivata la linea ferrata tra Messina e Palermo dove si segnalano ritardi di oltre due ore. Moltissimi gli elettori che potrebbero non arrivare in tempo ai seggi per votare.

Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità.

