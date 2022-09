Covid, a rilento la quarta dose di vaccino: copertura al 17%. Il Sicilia al 7.7

Non decollano le quarte dosi di vaccino anti-Covid in Italia: la copertura arriva solo al 17%. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel monitoraggio settimanale.

«Secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 7 settembre 2022 - ricorda la Fondazione Gimbe - la platea di persone candidate a ricevere il secondo richiamo (quarta dose) è di oltre 19,1 milioni di persone: di queste, 14 milioni possono riceverlo subito, quasi 1,9 milioni non sono eleggibili nell’immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni e quasi 3,2 milioni l’hanno già ricevuto. Al 28 settembre (aggiornamento ore 06.16) sono state somministrate 3.257.289 quarte dosi, con una media mobile di 12.096 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 10.284 della scorsa settimana (+17,6%). In base alla platea ufficiale (n. 19.119.772 di cui 13.060.462 over 60, 3.990.080 fragili e immunocompromessi, 1.748.256 personale sanitario e 320.974 ospiti delle RSA che non ricadono nelle categorie precedenti), aggiornata al 17 settembre, il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi - conclude Gimbe - non decolla, attestandosi al 17% rispetto al 16,6% della settimana precedente, con nette differenze regionali: dal 7,7% della Sicilia al 28,3% dell’Emilia Romagna».

