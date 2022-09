Sesso di notte in centro a Pavia, un passante riprende tutto. Ne discute la Giunta

Hanno fatto sesso ieri notte, poco dopo le due, su un marciapiede nel centro storico di Pavia, a pochi metri da Piazza Vittoria. Un passante li ha filmati e il video, finito sul web, è diventato ben presto virale. Il caso, che ha destato non poco clamore in città, è diventato anche argomento dell’odierna riunione di giunta. «Appena presa visione del video, mi sono immediatamente attivato - ha annunciato, sulla sua pagina Facebook, l’assessore alla sicurezza Pietro Trivi -. Nel giro di poco tempo, grazie anche all’ausilio degli steward presenti in Piazza Vittoria all’ora del fatto, siamo riusciti a risalire alle generalità degli autori che sono stati individuati e identificati. Si tratta di un cittadino italiano e di una cittadina ucraina». «Consegneremo il video alla polizia - ha aggiunto l’assessore Trivi -, prontamente informata, che ce ne ha fatto richiesta al fine di valutare la procedibilità penale nei confronti degli autori del fatto». Nicola Niutta, presidente del consiglio comunale, ha annunciato che nel suo ruolo di pubblico ufficiale si recherà "domani mattina nelle sedi opportune per denunciare il fatto. Sono immagini di terribile degrado. Ora è tempo di cambiare passo e il nostro ruolo di amministratori, con oneri e onori, impone necessarie riflessioni volte a proporre spunti migliorativi e non rabberciate giustificazioni».

