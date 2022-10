Ruba auto, in fuga causa un incidente e uccide ciclista

Ruba due automobili poi fugge causando alcuni incidenti e infine travolge e uccide un ciclista. Gli episodi, su cui stanno indagando i Carabinieri, si sono succeduti stamani in alcune località della provincia di Treviso. L’uomo, in uno stato di evidente alterazione, è stato arrestato. I furti, ai danni di due donne, sono avvenuti prima a Fonte, e poi ad Asolo. L’incidente mortale, con la seconda auto, è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini. L’uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai militari. Il rapinatore e pirata della strada ha dato segni di squilibrio per motivi che sono ancora da accertare. Nella folle corsa con una delle automobili ha urtato diverse vetture tra cui anche una pattuglia del Carabinieri, facendola ribaltare. Il ciclista vittima dello scontro con la seconda vettura, avvenuto a San Zenone, aveva 67 anni.

