Una neonata è morta poco dopo il parto avvenuto in casa. E’ successo la scorsa notte a Macerata. Intorno alle 2 di notte è stato chiamato il 118. La donna, già madre di altri figli, avrebbe partorito in bagno, assistita dal marito. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per la piccola, ma hanno trasportato la madre un ospedale a Macerata per una grave emorragia. Sull'episodio stanno conducendo accertamenti i carabinieri.

© Riproduzione riservata