Muhoozi Kainerugaba ha rischiato di creare un... incidente diplomatico. Come? “Valutando” la premier in pectore italiana Giorgia Meloni... 100 mucche. Musica e parole del comandante delle Forze armate dell'Uganda che ha twittato questa "provocazione" scatenando i commenti social.

I would give her 100 Nkore cows immediately! For being fearless and true!! pic.twitter.com/i2DuR8RioC

— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 2, 2022