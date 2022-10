Coronavirus in Italia, quasi 45mila nuovi casi e 56 morti. Tasso di positività oltre il 20%

Sono 44.853 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 45.225 di ieri e soprattutto i 37.522 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 222.926 (ieri 224.969) con un tasso di positività che rimane stabile al 20,1%. I decessi di oggi sono 56 (ieri 43), per un totale da inizio pandemia di 177.356 vittime. Le terapie intensive salgono di 9 unità (ieri +16) ed ora sono 180 con 30 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 115 in più (ieri +259), per un totale di 5.188 . E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi è ancora la Lombardia con 9.124 contagi seguita da Veneto (+5.881), Piemonte (+4.659), Emilia Romagna (+3.897) e Lazio (+3.771). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.692.912. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 46.009 (ieri 27.251) per un totale che sale a 22.007.032 .

Gli attualmente positivi sono 1.216 in meno (ieri +17.929) e scendono a 508.524, di cui 503.156 in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata