“Temo che mia moglie mi tradisca”. E prepara... un ordigno per l'amante

Un uomo di 41 anni, di nazionalità romena, di San Vito al Tagliamento (Pordenone), è stato arrestato per aver fabbricato un ordigno incendiario con cui voleva presentarsi a un incontro con il presunto amante della moglie.

La denuncia ai carabinieri è stata fatta dalla donna e dalla figlia dell’uomo. Secondo una ricostruzione, il 41enne, in evidente stato di agitazione, aveva contattato il presunto amante invitandolo ad incontrarlo per la resa dei conti. Decisivo l’arrivo dei militari dell’Arma, che hanno rinvenuto e sequestrato la bottiglia incendiaria. Nelle ore successive al fermo, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

