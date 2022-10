Ritrovata a Viterbo la 13enne di Anguillara Sabazia, sta bene

E’ stata ritrovata alla stazione di Viterbo la 13enne che si era allontanata dalla sua abitazione di Anguillara Sabazia, vicino a Roma, ieri sera. Secondo quanto si apprende, la ragazza sarebbe in buone condizioni e ora si troverebbe in ospedale per accertamenti. Sul posto i carabinieri. «Ci hanno appena comunicato che è stata ritrovata a Viterbo. In attesa che la sua famiglia possa abbracciarla nuovamente, ringraziamo tutti per l’aiuto. Un plauso alle Forze dell’Ordine che si sono prodigate nella ricerca». Così su Facebook il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, dà conferma del ritrovamento della 13enne.

A ritrovare la 13enne, alla stazione ferroviaria di Viterbo, è stata la polizia. Dopo il controllo alla banca dati, gli agenti hanno contattato i carabinieri di Anguillara che hanno subito informato la famiglia. Ora i genitori sono in viaggio per recuperare la minore che nel frattempo è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

