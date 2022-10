Leggendaria impresa di Filippo Ganna, polverizzato il record dell'ora

Leggendaria impresa di Filippo Ganna, che al velodromo di Grenchen in Svizzera ha stabilito il nuovo record del mondo dell’ora di ciclismo su pista percorrendo 56.792 chilometri. Ganna, 26 anni di Verbania, portacolori della Ineos, due volte campione del mondo di cronometro, è stato protagonista di una prestazione superlativa. In sella alla bicicletta Pinarello Bolide F HR 3D, stampata interamente in 3D in ogni suo componente, il ciclista azzurro è stato perfetto e soprattutto regolare sin dai giri iniziali. Ganna ha riportato il record del mondo dell’ora in Italia dopo 66 anni, dai 46,394 chilometri coperti da Ercole Baldini. Nel gennaio del 1984, Francesco Moser pedalò a Città del Messico per 51,151 chilometri ma quella fu una 'miglior prestazione umana sull'ora.

Ganna questa sera al velodromo di Grenchen, coprendo 56,792 chilometri in un’ora di gara, ha migliorato il precedente record del mondo che dal 19 agosto scorso apparteneva con 55,548 chilometri al britannico Dan Bigham. Per Filippo anche il 'record dei record’, ovvero la migliore "prestazione umana dell’ora" di 56,375 km che risaliva al 6 settembre del 1996, prima dell’introduzione definitiva dell’albo dei record da parte della federazione internazionale, ed apparteneva al fuoriclasse cronomen britannico Chris Boardman.

Ganna: "Impresa incredibile, magari riprovo tra 10 anni"

«Voglio ringraziare tutti, il supporto che mi avete dato è stato incredibile». Filippo Ganna si gode il momento: suo il nuovo record dell’ora, ottenuto sulla pista di Grenchen, un 56,792 Km che sarà difficile da centrare. «Ho centrato un obiettivo incredibile, per me e tutto lo staff con cui ho lavorato per tutti questi mesi - spiega a caldo il 26enne campione piemontese. Meglio di Boardman? Questa mattina pensavo di voler battere il record di un solo metro, ma questo risultato è andato anche oltre le aspettative e non è male...». «La prossima volta potrei provarci in un’altra parte di stagione, con le gambe più fresche - conclude l’azzurro - Ora è il tempo di recuperare e festeggiare tutti insieme. Il momento di cut-off è arrivato negli ultimi 5', le gambe stavano soffrendo tantissimo». Ganna è poi tornato sulla sua impresa ai microfoni di Raisport: «Tentare ancora il record? Magari tra una decina di anni per chiudere la carriera, alla Wiggins...». La sua stagione, dopo tante critiche, termina con una gioia: «Al mondiale ero in giornata no, non ero così stanco... La gente prima di parlare è meglio ci penso di più». Infine, un altro ringraziamento ai tifosi presenti in Svizzera: «Quando mancavano gli ultimi 15', sentire tanti applausi e urla mi hanno fatto mettere il turbo».

