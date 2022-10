Mattarella,: "Lavorare non può significare porre a rischio la vita"

«I numeri delle vittime degli incidenti sul lavoro, nonostante i numerosi provvedimenti normativi con i quali si è cercato, nel tempo, di prevenirli, sono allarmanti, drammatici». «Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita. Ecco perché la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è occasione preziosa per richiamare l’attenzione su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica». Lo scrive in un messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente dell’Anmil Onlus, Zoello Forni.

