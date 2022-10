Pullman contro tir sulla A4, morta anche l'educatrice 36enne: è la settima vittima

E’ morta in ospedale a Treviso Romina Bannini l’educatrice di 36 anni rimasta coinvolta nell’incidente sulla A4 che ha causato il decesso di altre 6 persone nel furgone che, venerdì scorso, si era schiantato contro un tir mentre era diretto in Carnia. Il pulmino trasportava un gruppo della Cooperativa disabili Centro21 di Riccione.

La donna - che era l’unica sopravvissuta - dopo lo schianto era stata portata in condizioni gravissime all’ospedale Cà Foncello di Treviso. L’accertamento del decesso della 36enne si è concluso questo pomeriggio, come rende noto l’azienda Ulss della Marca Trevigiana. Il bilancio del tragico incidente - avvenuto venerdì scorso poco prima delle 16 nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave - è così salito a sette vittime. Tra queste cinque ragazzi disabili e l’ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi.

Tante richieste, la veglia sarà anche in streaming

E sono tantissime le telefonate e le richieste di partecipazione che stanno giungendo alla parrocchia di San Martino a Riccione per la veglia di preghiera fissata per le 21, stasera, in chiesa in ricordo delle vittime dell’incidente di venerdì in A4. Vittime salite a sette con la notizia del decesso dell’educatrice Romina Bannini, l’unica estratta ancora in vita dalle lamiere ma che si è spenta oggi pomeriggio in ospedale a Treviso. Il parroco, don Alessio, ha deciso che il momento di preghiera sarà trasmesso anche in streaming, sui canali Facebook e YouTube della parrocchia, per permettere a quante più persone possibile di partecipare. Grande è l’affetto della comunità riccionese per i componenti di «Centro21-Cuore21», realtà che si prende cura di persone con sindrome di Down, morti nell’incidente di venerdì. Anche per i funerali, che per volontà delle famiglie saranno celebrati tutti insieme, l’amministrazione comunale sta lavorando per identificare un luogo consono, più grande possibile. La veglia di stasera sarà tenuta dal vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, insieme a tutti i parroci riccionesi.

