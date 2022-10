Ruba lo zainetto all'arbitro di Genoa-Cagliari, fermato il ladro

Disavventura a lieto fine per l’arbitro Matteo Marchetti a Genova, dove ha arbitrato l’anticipo di Serie B tra Genoa e Cagliari. Al suo arrivo in albergo, venerdì pomeriggio, mentre era nella hall in attesa del check-in, un ladro ha approfittato di un momento di distrazione e gli ha portato via lo zainetto con gli effetti personali che aveva appoggiato sul trolley.

Gli agenti della squadra mobile, subito intervenuti, hanno visionato le telecamere dell’albergo e hanno così potuto vedere il volto del ladro in azione. Successivamente lo hanno fermato, restituendo lo zainetto al 32enne arbitro di Ostia. Gli investigatori stanno cercando di capire se l’uomo possa essere l’autore di altri piccoli furti avvenuti tutti con le stesse modalità.

