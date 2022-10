Peculato: la Gdf sequestra 344mila euro all'ex senatore Paolo Romani

Il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo firmato dalla Procura di Monza nei confronti del senatore uscente Paolo Romani «fino alla concorrenza di 344.348,31 euro». E’ accusato di peculato perché il procuratore Claudio Gittardi e la pm Franca Macchia ritengono che abbia utilizzato per finalità non istituzionali, tra il 2015 e il 2018, una somma pari a quella oggetto del sequestro di finanziamento pubblico (su un conto da 1,2 milioni ereditato dalla gestione Schifani) di cui aveva disponibilità in quanto capogruppo di Forza Italia nella XVI legislatura. In una nota della Procura di Monza, si legge che il decreto di sequestro «ha interessato somme giacenti su conti corrrenti detenuti presso due istituti di credito nonchè di un immobile, intestato alla persona sottoposta a indagini nel Comune di Cusano Milanino»

