Ucraina interrompe forniture di elettricità a Unione Europea a causa dei danni subiti

Il ministero dell’Energia dell’Ucraina ha annunciato lo stop alle forniture di elettricità assicurate a Paesi dell’Ue negli ultimi tre mesi, a causa dei danni inflitti dagli attacchi missilistici delle ultime ore di Mosca a diverse fra centrali e sottostazioni elettriche del Paese: lo riporta la Bbc. Kiev aveva iniziato a esportare energia verso l’Ue dal primo luglio, per contribuire nelle parole del presidente Volodymir Zelensky a ridurre la dipendenza dell’Europa da gas o petrolio russo. A causa dei danni subiti negli attacchi missilistici russi.

Dopo gli attacchi russi che hanno colpito i sistemi di distribuzione e produzione dell’elettricità in Ucraina, il ministero dell’Energia ha chiesto alla popolazione di «ridurre il più possibile i consumi per aiutare le società energetiche a stabilizzare la situazione». E’ quanto si legge in una nota del dicastero di Kiev, rilanciata dalle agenzie.

IN AGGIORNAMENTO

