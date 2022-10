Sassari, il dramma di una giovane mamma. Giovanna Satta muore a 25 anni durante il parto

Un lieto evento trasformatosi in una vera e propria tragedia. E' sgomenta la comunità di Padru in Sardegna dove una giovane mamma di 25 anni, Giovanna Satta, ha perso la vita durante il parto.

Il dramma si è consumato nella notte tra lunedì e martedì nel reparto di ostetricia e ginecologia delle Cliniche San Pietro dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in Sardegna. La donna era arrivata in ospedale già in condizioni preoccupanti e proprio per questa ragione i medici hanno deciso di procedere con il parto cesareo nonostante fosse solamente al sesto mese di gravidanza.

I medici sono riusciti a salvare la piccola, che è stata poi ricoverata nel reparto di neonatologia a causa della nascita prematura, ma purtroppo la giovane mamma non ce l'ha fatta. Ancora da accertare l'esatta dinamica che ha portato al decesso della venticinquenne, ma è la stessa azienda ospedaliera sassarese ad aver aperto un'inchiesta interna per accertare i fatti.

© Riproduzione riservata