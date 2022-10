Turchia e Cina preoccupate per l'escalation in Ucraina: l'UE addestrerà 15mila militari ucraini

La Turchia fa appello alla Russia e all’Ucraina per un cessate il fuoco «al più presto possibile». Lo ha detto il ministro turco degli Esteri Mevlut Cavusoglu in un’intervista televisiva. La Cina esprime "preoccupazione" per gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, che hanno visto le truppe di Mosca lanciare missili sulle città ucraine, uccidendo almeno 19 persone. «Siamo preoccupati per l'evoluzione della situazione e invitiamo le parti interessate a risolvere adeguatamente le divergenze con il dialogo e le consultazioni», ha detto nel briefing quotidiano la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, senza esprimere condanne specifiche. La Cina, ha aggiunto, «è disposta a collaborare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nell’allentamento delle tensioni».

L'Unione Europea addestrerà 15mila militari

L’Unione Europea addestrerà circa 15mila militari ucraini. Lo fa sapere all’ANSA una fonte qualificata che ha conoscenza del dossier. La missione di addestramento ha già ricevuto l’ok politico, ora restano da definire alcuni dettagli operativi. «Il quartier generale della missione sarà a Bruxelles - precisa la fonte - ma ci saranno due campi di addestramento distinti sul terreno, uno (il principale, ndr) in Polonia e uno in un altro Stato membro ancora da definire». Circa 12mila soldati riceveranno un addestramento "generale» mentre ad altri 3mila sarà riservato un corso specializzato, ad esempio «chimico-sanitario».

