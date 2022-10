Presidente della Federcaccia messicana spara, ma un bufalo di una tonnellata lo uccide

Mario Alberto Canales Najjar, esperto cacciatore e presidente del consiglio di amministrazione della Federazione messicana di caccia dal 2018, è stato ucciso il 7 ottobre da un bufalo di oltre una tonnellata nella provincia di Entre Ríos a Argentina. Canales Najjar, 64 anni, era armato con un fucile calibro .408 ed era riuscito ad avvicinarsi a 30 metri dall'animale quando ha preso la mira. Il suo colpo però non è riuscito ad abbattere l'animale che si è lanciato sul cacciatore e lo ha colpito con le corna, secondo quanto riferito dal quotidiano argentino UNO .

Canales Najjar era impegnato in una battuta di caccia con tre amici a Punta Caballos, a circa 124 miglia a nord di Buenos Aires, quando è avvenuto l'incidente. La guida turistica che accompagnava il gruppo è riuscita a trascinare Canales Najjar lontano dall'animale dopo avergli sparato cinque volte, secondo quanto riferito. Poiché l'area in cui si stava svolgendo la caccia non ha ricezione cellulare ed è inaccessibile su strada per le ambulanze, Canales Najjar è stato trasportato a bordo di un veicolo privato, ma è giunto cadavere in ospedale. L'autopsia ha rivelato che aveva subito fratture costali e sternali, nonché ematomi retroperitoneali.

La Procura della Repubblica di Entre Ríos ha aperto un'indagine sull'accaduto e per analizzare i permessi in possesso della società con sede a Punta Caballos che ha organizzato il viaggio, in particolare per verificare se avesse l'abilitazione necessaria per cacciare i bufali.

