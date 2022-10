Uccide la madre, poi chiama i carabinieri

Erano assembrati nelle immediate vicinanze dell'ingresso di un ristorante di Ponte Milvio e quando il proprietario ha chiesto loro di rispettare le distanzedi sicurezza o di allontanarsi dal suo esercizio, si sono rifiutati. A quel punto, il ristoratore ha chiamato il "112", e in breve tempo sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio, 5 dicembre 2020. I giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni, all'arrivo della pattuglia erano ancora nello stesso posto, senza osservare la minima distanza interpersonale. Nei loro confronti, i militari hanno elevato le sanzioniamministrative previste dai vigenti Dpcm in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.ANSA/ CARABINIERI+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++