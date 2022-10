Roma, abusava della figlia di due anni e filmava tutto con il cellulare: arrestato

Tra le mura domestiche abusava della figlia, che non ha ancora compiuto due anni, e filmava il tutto con l’iPhone. Le foto e i video venivano poi inviati ai frequentatori di una comunità pedofila online di stampo internazionale. L’uomo, un 33enne romano, è stato arrestato nelle scorse ore per violenza sessuale aggravata ai danni della propria figlia dalla Polizia Postale di Milano e Roma. Accusato anche di detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornografico e per adescamento sessuale di un minorenne, un 15enne.

