Coronavirus in Italia, 39mila nuovi casi e 73 morti. Salgono i ricoveri

Sono 38.969 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 40.580 di ieri e i 43.716 di sabato scorso. I tamponi processati sono 215.672 (ieri 216.511) con un tasso di positività che dal 18,7 scende al 18,1%. I decessi di oggi sono 73 (ieri 98), per un totale da inizio pandemia di 177.956. Le terapie intensive crescono di 8 unità (come ieri) ed ora sono 252 con 46 ingressi del giorno; i ricoveri sono 52 in più (ieri +182), per un totale di 6.592. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi di oggi resta la Lombardia con 7.701, seguita da Veneto (5.104), Piemonte (3.843), Emilia Romagna (3.335) e Lazio (3.289). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.069.745. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 29.169 (ieri 36.735) per un totale che sale a 22.339.297. Gli attualmente positivi sono 9.726 in più (ieri +3.743) e diventano 552.492, di cui 545.648 in isolamento domiciliare.

