Uil, il reggino Pierpaolo Bombardieri confermato segretario generale

Il Consiglio Nazionale della Uil, eletto dal Congresso nazionale dell’organizzazione sindacale tenuto a Bologna, ha confermato alla guida il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Bombardieri, nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resterà in carica per il mandato 2022-2026. Appena confermato, e prima di iniziare sul palco il suo intervento conclusivo all’assise bolognese, Bombardieri si è rivolto alla platea del Congresso nazionale, dicendo «grazie della fiducia e dell’affetto. Grazie - ha scandito - per il cuore, per la passione che mettete ogni giorno nel vostro lavoro».

Come Uil, «noi pretendiamo di essere il sindacato terzo millennio con un cuore antico. Un sindacato riformista ma in modo sincero, autonomo che sappia sintonizzarsi con i cambiamenti: essere autonomi dai partiti non significa che non facciamo politica. Noi - ha proseguito - siamo autonomi dai partiti. Non saremo mai la cinghia di trasmissione di nessuno, siamo un sindacato libero. Non avremo tentennamenti ad alzare la voce e non avremo problemi ad andare in piazza se non ci saranno date risposte. Non abbiamo il problema di piacere». In Italia, «c'è un 40% di persone che non è andato a votare, persone in sofferenze che non riescono a riconoscersi nei partiti. Noi siamo sempre stati autonomi non solo dai partiti ma da qualsiasi tipo di associazioni. Non siamo ricattabili - ha concluso - : da noi vale solo la nostra tessera, quella vera».

«Questo Paese sta attraversando un momento complicato per la coesione sociale. Se non riusciamo a dare risposte a chi è in difficoltà» anche se si è contrari ad ampliare il debito pubblico «nessun dramma nel fare uno scostamento di bilancio. Abbiamo bisogno di dare risposte a chi oggi è in difficoltà. C'è una questione salariale dobbiamo dare risposte partendo dal lavoro. Abbiamo bisogno di far riconquistare il potere d’acquisto alle famiglie, ai lavoratori, ai pensionati - ha aggiunto - : noi siamo contro i bonus siamo per interventi strutturali» come il taglio del cuneo fiscale, «siamo per interventi duraturi». Quindi, ha puntualizzato Bombardieri, «noi non abbiamo mai chiesto e non siamo mai stati convinti che il bilancio dello Stato fosse come il Pozzo di San Patrizio, nè abbiamo mai pensato che il deficit fosse un bene per il nostro Paese però se noi non riusciamo a dare risposte a chi oggi si trova in difficoltà, se non si riesce ad applicare l'extra tassa sugli extra profitti, con il vero dramma che sono le aziende che chiudono e i posti di lavoro che si perdono, nessun dramma, se necessario, fare uno scostamento di bilancio rispetto alla prossima manovra finanziaria. Noi abbiamo bisogno di risorse per dare risposte a chi oggi rimane indietro».

Ad ogni modo, ha proseguito il segretario generale della Uil, "quando ci confronteremo con il Governo noi abbiamo già detto quale sarà la nostra linea. La richiesta, per quello che ci riguarda non è cambiata: noi abbiamo bisogno di far recuperare la perdita del potere d’acquisto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati e noi siamo per farlo, intanto, intervenendo sul cuneo fiscale, con misure strutturali eliminando in modo definitivo i bonus e le mancette elettorali». E questo, ha argomentato, perché «noi siamo contro i bonus siamo per interventi strutturali, per interventi che facciano una scelta definitiva. Poi - ha concluso Bomabardieri - chiederemo al Governo di perfezionare la scelta fatta sul'extra tassa sugli extra profitti e di allargare la sua applicazione, oltre alle aziende energetiche, alle grandi aziende che hanno raggiunto grandissimi utili».

Le congratulazioni

«Congratulazioni al calabrese Pierpaolo Bombardieri, confermato segretario generale della Uil». Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. "Ho avuto modo, in questo primo anno di mandato - aggiunge - di sperimentare le qualità umane e professionali di Bombardieri. Una personalità di valore, un sindacalista di grande esperienza. Nei mesi scorsi, insieme anche a Cgil e Cisl, abbiamo avviato un positivo confronto sulla cosiddetta 'Vertenza Calabrià. Punti chiave per lo sviluppo della regione che presto illustreremo al nuovo Presidente del Consiglio dei ministri». "Andremo avanti in questa direzione - dice ancora Occhiuto - e sono felice di poter contare ancora sulle qualità e sulla collaborazione di Bombardieri: abbiamo tanto da fare per la nostra Calabria».

"Il Pd calabrese - afferma il senatore e segretario regionale del partito Nicola Irto - esprime tutta la propria soddisfazione per la riconferma di Pierpaolo Bombardieri alla guida della Uil nazionale. La sua rielezione conferma il buon lavoro fin qui svolto dal sindacalista calabrese che non ha mai smesso di interessarsi della sua regione di origine. Pienamente condivisibile il richiamo fatto nel suo discorso di insediamento ai valori della solidarietà e dell’umanità, ancora più importanti in una fase storica come quella che stiamo vivendo. Alla Uil e a Bombardieri giungano i migliori auguri di buon lavoro e la piena disponibilità per ogni più proficua collaborazione".

