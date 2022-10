Victor Steeman, tragedia senza fine: dopo due giorni morta anche la madre del pilota

Due giorni dopo la morte di Victor Steeman, il giovane pilota olandese alfiere della Kawasaki coinvolto martedì in un incidente durante la gara della Supersport 300 a Portimao, si è spenta nella sua casa anche Flora van Limbeek, la mamma del 22enne: la donna, 59 anni, ha avuto un arresto cardiaco: non è escluso che il malore sia stato provocato dall'immenso dolore per la perdita del figlio.

Victor Steeman era deceduto all’ospedale di Faro, in Portogallo, dopo che, sabato scorso, nella prima gara della SSP300 a Portimao, era caduto in curva 14 ed era poi stato investito da un altro pilota. Il pilota del team Mtm Kawasaki, secondo in classifica generale a 50 punti dal leader Alvaro Diaz, era caduto dopo pochi giri finendo travolto da José Luis Perez Gonzalez. «Tutto il nostro affetto alla sua famiglia, al suo team e ai suoi cari. Una grande personalità, un caparbio pilota e un’eredità lasciata nel nostro paddock», si legge sui social del WorldSBK

