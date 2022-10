Papa Francesco tuona: “Lo chiedo in nome di Dio, fermate la crudeltà della guerra”

«Chiedo in nome di Dio che si metta fine alla follia crudele della guerra». Si tratta dell’appello di Papa Francesco nel libro 'Vi chiedo in nome di Dio', di cui La Stampa anticipa un brano. «La sua persistenza tra noi», scrive, è «il vero fallimento della politica». La guerra in Ucraina «ha messo le coscienze di milioni di persone del centro dell’Occidente davanti alla cruda realtà di una tragedia umanitaria che già esisteva da tempo» e «ci ha mostrato la malvagità dell’orrore bellico». «Non esiste - invita a riflettere il Papa - occasione in cui una guerra si possa considerare giusta. Non c'è mai posto per la barbarie bellica».

© Riproduzione riservata