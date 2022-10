Ritrovano l'auto di un'escursionista grazie al Gps ma lui era già morto precipitando dalla roccia

Un escursionista veneziano di 67 anni è morto oggi dopo essere scivolato sul terreno scosceso di un bosco, fino a precipitare da un saldo di roccia.

L’incidente è avvenuto nella zona di Le Fratte, in Val Biois (Belluno). A dare l’allarme è stata la moglie, alla quale l’uomo aveva detto che avrebbe fatto una breve passeggiata: la donna però non l’ha visto rientrare per l’orario previsto. L’auto del turista era stata trovata abbandonata al bivio tra Valles e San Pellegrino. Grazie ad un applicazione attivata sul suo telefono, la moglie è riuscita ad individuare la posizione dell’uomo, che rimaneva sempre ferma in un punto. Con queste indicazioni gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco hanno ristretto la zona delle ricerche, fino ad individuare, 50 metri sopra una mulattiera non distante dall’abitato delle Fratte, il corpo esanime del 67enne, sotto un salto di roccia. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem ha dovuto constatare il decesso dell’uomo.

