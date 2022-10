Furgone in retromarcia investe e uccide un operaio a Mellaredo (Venezia)

Un operaio di 60 anni è morto travolto da un furgone in manovra, all’interno di un’azienda di Mellaredo di Pianiga (Venezia). L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9.30, nell’azienda "Marchioro». Durante la manovra il conducente non si sarebbe accorto dell’uomo, dipendente di un’altra azienda, lo ha investito e ucciso. Sul luogo sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell’Ulss 3 Serenissima, assieme ai carabinieri.

La vittima si chiama Paolo Barbato, 59 anni, di Ponte San Nicolò (Padova), e lavorava per la società Identità srl, confinante con la Marchioro. Da quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto nel piazzale condiviso dalle due aziende. Barbato è stato colpito e schiacciato dal furgone in retromarcia, ed è morto presumibilmente all’istante. I soccorritori lo hanno trovato con lo smartphone in mano. Sul posto anche gli operatori del Suem di Padova e Venezia.

© Riproduzione riservata