Gira un porno come manifesto elettorale: l'ultima trovata di un candidato al Congresso a New York

Un porno come spot elettorale. E' l'ultima trovata di un candidato americano per le elezioni del midterm e per il congresso negli Stati Uniti dove sale la febbre da voto. I candidati si preparano all’appuntamento con una campagna elettorale serrata, fatta di comizi e ospitate tv, ma anche di trovate social tra le più disparate. Ce n’è una, quella del candidato indipendente Mike Itkis, che fa discutere. Lui è in corsa per un posto nel congresso di New York, per il distretto di Manhattan. Nel suo programma c’è un importante passaggio sulla positività sessuale e soprattutto la legalizzazione del lavoro svolto tramite il sesso. Un punto cruciale per Itkis, tanto da girare una clip porno da utilizzare come manifesto elettorale.

Si tratta di un video di 12 minuti in cui lui, specialista di cybersecurity e riservista dell’esercito USA, si intrattiene con l’attrice per adulti Nicole Sage. Il titolo è Bucket List Bonanza, ed è stato girato per dimostrare a tutti l’impegno del candidato alla legalizzazione del lavoro sessuale. «Se mi limitassi a parlarne, non dimostrerei il mio impegno sul tema. E il fatto che l’abbia fatto davvero è stata un’enorme esperienza di apprendimento, che ha influenzato i punti della mia piattaforma», ha spiegato lo stesso Mike Itkis, durante un’intervista a City & State.

