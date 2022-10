Giulia e quel "mostro" nella testa. L'appello per salvarsi: "Aiutatemi, la salute mentale costa"

La salute mentale purtroppo costa, «è per ricchi». Questa l’amara considerazione con la quale Giulia, una ragazza di Bergamo, chiede aiuto economico per supportare le terapie legate alla sua condizione sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundme. La richiesta di aiuto, rilanciata dal Quotidiano online di Bergamo e provincia Bergamonews, è dovuta a «spese mediche insostenibili e all’impossibilità di sostenere fisicamente un lavoro» e mette a nudo le fragilità e la voglia di vivere di Giulia, che sembra col suo racconto rompere i pregiudizi che vogliono che di malattia mentale non si debba parlare.

La ragazza specifica che non sta facendo questo per sè ma, piuttosto, per le persone che la amano: «non meritano una figlia/amica/ragazza suicida», afferma. È una premeditazione, quella del suicidio, che Giulia specifica di aver maturato negli ultimi giorni e che la porta a chiedere aiuto economico.

Strutture pubbliche vs private

«La soluzione - sottolinea infatti - potrebbe trovarsi in una struttura privata, ma i costi partono dai 5mila euro». «Esiste la sanità pubblica per quanto riguarda questi temi, declinata nei CPS-centri psico-sociali: ogni persona viene assegnata al CPS della sua zona e non può cambiarlo per nessuna ragione, tranne che per un cambio di residenza, ma spesso manca il personale» aggiunge Giulia, a cui dovevano essere assegnati uno psichiatra, una psicologa e un’assistenza sociale, ma a disposizione c'era solo lo psichiatra. Il difficile cammino della ragazza ha inizio diversi anni fa. «Il mio percorso psicologico-terapeutico - racconta - è iniziato più di 10 anni fa e, piano piano, ha portato a galla diverse difficoltà come depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo d’ansia.

All’inizio dell’estate 2021 sono stata ricoverata in psichiatria, periodo dopo il quale mi è stato diagnosticato un disturbo bipolare, che consiste nell’alternarsi di lunghe fasi depressive acute a pochissimi giorni di iperattività. Nel frattempo, senza accorgermene, ho sviluppato un disturbo alimentare che mi ha portato a perdere 20 kg in due mesi. I farmaci, uniti alla terapia, all’inizio mi avevano aiutato, ma poi è subentrato il problema dell’ipotiroidismo: patologia di solito facilmente trattabile, con me è invece diventata un calvario infinito e la tiroide non funzionante continua ad essere tale anche dopo circa un anno di trattamento ostacolando l'efficacia della terapia psichiatrica».

La raccolta fondi

Al suo appello hanno risposto in tanti: dei 5mila euro fissati come obiettivo, Giulia dal 2 ottobre ne ha raccolti più di duemila. «Di salute mentale dopo la pandemia si parla di più perché il problema è peggiorato - commenta Massimo Cozza, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Roma 2, la più grande d’Italia - specie nei giovani in cui c'è stato un aumento del disagio mentale. Permangono però pregiudizi e stigma: la persona con malattia mentale è considerata pericolosa, inguaribile, improduttiva. Da qui il fatto che chi è colpito e i familiari tendono a non parlarne: questa ragazza ha voluto farlo, ha voluto rompere la scure del pregiudizio». Nella salute mentale, aggiunge lo psichiatra, «esiste un problema di risorse: in Italia gli ultimi dati del 2020 parlano dell’impiego del 2,75 % delle risorse rispetto al Fondo sanitario nazionale, ma l'impegno riconosciuto anche dalle Regioni è di almeno il 5%. Nell’ambito della salute mentale, poi, occorre tenere presente che la risorsa più importante è il personale, sono gli operatori ad essere centrali ma ne mancano migliaia. Serve un atto concreto a sostegno della rete pubblica dei Dipartimenti di Salute Mentale».

