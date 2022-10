L’Aula Magna dell’Università di Cagliati è crollata. Lo si apprende da fonti dei vigli del fuoco che sono già presenti all’Ateneo e stanno facendo affluire ulteriori squadre. Al momento non è ancora chiaro se vi siano persone coinvolte o meno. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte e considerata l’ora del crollo è verosimile che l’edificio fosse vuoto. Sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità.

