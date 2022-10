Ritirato lotto di Fontina Pascoli italiani per rischio Escherichia Coli

Un lotto di Fontina Dop di marchio Pascoli italiani è stato ritirato dal mercato per «possibile presenza di Escherichia Coli, produttori di shiga tossina». La Cooperativa Produttori Latte e Fontina, come si apprende sul sito del Ministero della Salute, ha disposto il richiamo del lotto C252105286, con scadenza 11 novembre 2022, per rischio microbiologico. La raccomandazione è «di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso».

Alcuni ceppi del batterio E. coli, definiti produttori di "Shiga-Tossina" producono tossine molto pericolose per la salute umana, poiché in grado di causare una grave forma di diarrea emorragica. Inoltre, una possibile complicazione, più frequente nei bambini, è una grave insufficienza renale acuta, anemia e piastrinopenia (sindrome emolitica-uremica). Nei giorni scorsi un lotto di Gorgonzola Dolce della stessa marca Pascoli italiani era stato ritirato per possibile presenza di listeria.

© Riproduzione riservata