Dl Aiuti: il Ministero del Lavoro alle casse private: "Stop al bonus 200 euro"

Altolà del ministero del Lavoro al pagamento dei "bonus" da 200 e 150 euro "anti-inflazione", previsti dai decreti Aiuti per i professionisti: in una lettera alle Casse private, apprende l’ANSA, il direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative Angelo Marano "raccomanda di non procedere alla liquidazione". Tuttavia, ricevute le domande dei 'bonus' dal 26 settembre, vari Enti hanno già effettuato migliaia di bonifici. La lettera, inviata a 17 enti previdenziali privati e privatizzati delle diverse categorie professionali, chiede di fatto di sospendere la liquidazione per effettuare un attento monitoraggio della spesa.

Nella comunicazione spedita dal dicastero del Lavoro a si ricorda ciò che prevede l’articolo 5 del decreto ministeriale del 19 agosto scorso che ha disciplinato la misura: si affida agli Enti stessi «il compito di monitorare il limite di spesa, tramite comunicazioni con cadenza settimanale al ministero in merito ai risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento, in modo tale che, ove si profili il verificarsi di scostamenti rispetto al limite di spesa, si possa rendere immediata comunicazione sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori». Riguardo a ciò, va avanti la missiva, poiché la gestione delle risorse stanziate con il decreto Aiuti che ha introdotto il bonus da 200 euro indirizzato ai professionisti con redditi al di sotto dei 35.000 euro nell’ultimo anno d’imposta (cui ne è seguito un altro, che ha stabilito l’indennità da 150 euro aggiuntiva, in caso di redditi inferiori ai 20.000 euro nel 2021, ndr) «è affidata alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali di questo ministero, le comunicazioni relative al monitoraggio settimanale, ai fini del rimborso delle somme a valere sul Fondo per l’indennità 'una tantum' per i lavoratori autonomi e i professionisti, devono essere indirizzate alla stessa Direzione».

Ciò stante, «le comunicazioni finora pervenute a questa Direzione saranno inoltrate alla competente Direzione generale degli Ammortizzatori sociali, alla quale dovranno altresì essere indirizzate le successive analoghe richieste da parte degli Enti interessati», si legge. E, dunque, alla fine della lettera si precisa che, «nelle more della prossima comunicazione alle Casse, da parte della Direzione degli Ammortizzatori sociali, delle istruzioni e dei relativi budget, si raccomanda di non procedere alla liquidazione delle indennità», anche con riferimento al bonus da 150 euro, fissato da un decreto "peraltro non ancora convertito in legge".

