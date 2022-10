Malore in campo, muore in ospedale portiere dilettante in provincia di Pistoia

E’ deceduto all’ospedale Careggi di Firenze il calciatore dilettante che era stato ricoverato nella serata di ieri, in gravi condizioni, dopo essersi sentito male sul campo di calcio a Gavinana in provincia di Pistoia. Il giovane portiere ventottenne aveva accusato un malore durante la fase di riscaldamento della partita fra Montagna Pistoiese e Cintolese, valida per la Coppa Toscana di seconda categoria, e si era accasciato al suolo privo di sensi. In pochi istanti si erano attivati per il soccorso i suoi compagni di squadra che hanno poi atteso l’arrivo dei sanitari del 118. Quest’ultimi gli avevano praticato il messaggio cardiaco fino a quando non è giunto l'elisoccorso Pegaso che aveva trasportato il ventottenne all’ospedale Careggi di Firenze dove è deceduto. Il club dilettantistico del Montagna Pistoiese sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una foto del giovane scomparso nelle scorse ore allegando il messaggio:"Vogliamo ricordarti così, felice per l'esperienza che stavi iniziando con noi! Ciao Davide".

