Aeroporto Lamezia, tanti i voli cancellati per lo sciopero del personale Enav. Ecco l'elenco

Sciopero di 24 ore per tutto il personale Enav. È questo lo scenario che caratterizzerà questo venerdì 21 ottobre con conseguenti disagi per i passeggeri che hanno necessità di spostarsi in aereo. Lo sciopero annunciato già da qualche giorno si è così concretizzato. Anche l’aeroporto di Lamezia è attenzionato da cancellazioni di voli sia in partenza che in arrivo, difatti sono già tanti gli aerei che non decolleranno e non atterreranno allo scalo della Piana. Lo sciopero è indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che in una nota precisano "Ci scusiamo con tutti i passeggeri che potranno subire disagi a causa dello sciopero - continuano le tre sigle sindacali - ma l'atteggiamento di chiusura da parte di Enav nei confronti delle richieste dei lavoratori, rendono indispensabile questa azione di sciopero. Da troppo tempo attendiamo risposte concrete circa l'applicazione e l'evoluzione del piano industriale, l'adeguamento degli organici, l'organizzazione dei turni di lavoro e la definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto". In programma anche uno sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore proclamato dall'Usb "per i salari, l'orario di lavoro e la sicurezza, contro la precarietà".

I voli cancellati da e per Lamezia

Ecco i voli in arrivo cancellati, per come emerge dal sito della Sacal: Milano Orio Arserio FR 05092 delle 7:35; Milano Malpensa EC 02861 dele 8:20; Milano Malpensa W6 05593 delle 8:50; Milano Malpensa FR 01436 delle 11:40; Milano Linate AZ 01179 delle 13:15; Pisa FR 06936 delle 13:40; Basilea DS 01239 delle 13:40; Milano Orio Arserio FR 05192 delle 15:35; Milano Malpensa W6 05613 delle 15:45; Torino FR05732 delle 16:40; Milano Linate AZ 01185 delle 17:30; Roma Fiumicino AZ 01167 delle 18:25; Memmingen FR 07438 delle 19:40; Torino W6 05618 delle 20:40; Bologna FR 01011 delle 22:20; Roma Fiumicino AZ 01173 delle 23.

Voli in partenza cancellati da Lamezia. Risultano cancellati i voli: Roma Fiumicino AZ 01162 delle 6:25; Milano Malpensa EC 02862 delle 9:00; Milano Malpensa W6 05594 delle 9:25; Pisa FR 06937 delle 10:25; Roma Fiumicino AZ 01168 delle 11:15; Milano Malpensa FR 01437 delle 12:20; Milano Linate AZ 01174 delle 14:00; Basilea DS 01240 dellee 14:20; MEMMINGEN FR 07439 delle 14:40; Milano Orio Arserio FR 05193 delle 16:00; Torino W6 05617 delle 16:20; Torino FR 05731 delle 17:15; Milano Linate AZ 01184 delle 18:15; Milano Malpensa W6 05614 delle 21:15; Bologna FR 01012 delle 23:00.

© Riproduzione riservata