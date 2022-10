Coronavirus, oggi in Italia 36.116 nuovi casi e 91 decessi

Sono 36.116 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 40.563 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 91, contro le 84 di ieri. Il tasso di positività è di 16,94% (ieri era 17,70%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 213.088 , contro i 229.140 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.290.747, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 234 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 242), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.076 , rispetto ai 7.025 di ieri, ovvero 51 in più di ieri . Gli attualmente positivi sono 528.150. Dimessi e guariti sono 22.584.147, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.450.

