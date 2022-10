Gubbio, il pranzo a base di pesce si trasforma in un incubo: diarrea e vomito. Ma è una fake news

A Gubbio un pranzo a base di pesce termina malissimo per una folta comitiva di pescatori che sono rimaste intossicate. Una vicenda diventata virale su web e social. Audio che iniziano a circolare con tanto di "scene apocalittiche"

I malcapitati protagonisti di questa assurda storia si sono infatti ritrovati ad affrontare forti dissenterie e vomito improvvisi. Alcuni di loro hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Ma alla fine a fare chiarezza è il ristoratore. Si tratta di fake news?

Secondo alcune testate locali domenica 2 ottobre i membri di una società di pesca sportiva di Gubbio si sono ritrovati per pescare del tonno e poi andare al ristorante e consumare quanto pescato. Ma tutto non è andato per il verso giusto con numerosi commensali che avrebbero deciso di consumare il pesce crudo e siano stati colti da scariche di diarrea incontrollabili.

Già così sembrerebbe veramente roba da fake news. Perché? Semplicemente perché i ristoranti devono avere un sistema di tracciamento dei prodotti e nessuno rischierebbe di servire dei piatti con ingredienti portati dal cliente. E ancora: il pesce crudo ha bisogno di essere abbattuto e portato alla giusta temperatura

Il post del ristoratore: "Chiacchiere diffamanti"

A mettere la parola fine a questa assurda vicenda è il post facebook del ristoratore chiamato in causa: "In questi giorni si stanno divulgando nella nostra città alcune voci in merito ad una presunta intossicazione che avrebbe colpito alcuni clienti del ristorante, durante un pranzo tenutosi domenica 2 ottobre scorso nel nostro ristorante . In un primo momento, sperando che le suddette voci, del tutto infondate, si sarebbero placate da sole, ho ritenuto più sensato non intervenire in alcun modo. Ad oggi, purtroppo, dopo aver constatato che a distanza di giorni tali supposizioni (perché di questo si tratta, solo di “chiacchiere”) vengono ancora alimentate da mere voci di popolo, senza che nessuno conosca realmente i fatti, mi trovo costretto, mio malgrado, a replicare in proposito per precisare quanto segue.

Corrisponde a verità che il giorno del pranzo sia intervenuto, presso il ristorante, personale medico del 118, tuttavia, tale intervento si è reso necessario per problemi personali di salute che hanno afflitto due avventori, ma che nulla hanno a che vedere, in alcun modo, con la qualità e/o tipologia del cibo somministrato presso il ristorante, con la preparazione dello stesso o con i metodi di cottura utilizzati, come a qualcuno piacerebbe far credere. Pertanto, poiché quel che ha avuto inizio come un semplice “sparlare” si sta protraendo nel tempo e soprattutto, considerato che la divulgazione di notizie false e diffamatorie sta arrecando un danno all’immagine del ristorante, anche ben oltre i confini della città, invito chiunque a cessare simili comportamenti. Certo di aver chiarito l’accaduto, pur non avendone alcun onere, spero di aver messo fine a questa spiacevole situazione e, soprattutto, auspico di non dovermi trovare difronte a pubblicazioni su noti social, dove spesso dilaga ogni informazione possibile, pur se non veritiera, perché a quel punto ci troveremmo costretti a dover tutelare, ai sensi di legge, l’immagine dell’attività e di chi con me lavora duramente tutti i giorni per offrire ai clienti un servizio onesto e di qualità, come sempre avvenuto negli anni.

