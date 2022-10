Dramma per Achille Occhetto, morto d'infarto il figlio Malcom

Grave lutto per Achille Occhetto, ex segretario del Pci e primo segretario del Pds: il figlio Malcom è morto. A darne notizia lo stesso Occhetto in un post su Facebook. «Mio figlio Malcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita». Malcom - direttore della fotografia e filmaker - era uno dei due figli che Occhetto ebbe dalla prima moglie, l’attrice italo-somala Elisa Kadigia Bove. Lo storico leader del Pci si è poi risposato con Aureliana Alberici, docente universitaria ed ex senatrice.

Le reazioni

Il sindaco di Fiumicino ed ex senatore Pd, Esterino Montino, esprime cordoglio e vicinanza ad Achille Occhetto per la prematura perdita del figlio. «Apprendo con dispiacere la notizia della scomparsa improvvisa di Malcolm Occhetto, stroncato da un infarto a soli 52 anni - afferma Montino - Al padre, Achille Occhetto , e a tutta la famiglia vanno il mio affetto e la mia vicinanza. Ogni perdita di una persona cara è un dolore, ma quello della morte di un figlio è qualcosa che nessun genitore dovrebbe provare», conclude. «Non ci sono parole che possano lenire l’immenso dolore per la perdita di un figlio. Un abbraccio affettuoso a Achille Occhetto prostrato dalla improvvisa scomparsa di Malcom». La notizia è resa nota dal parlamentare Pd ed ex segretario Ds, Piero Fassino.

