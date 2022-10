Agguato di camorra nel Napoletano, ucciso boss emergente 22enne

Agguato nel Napoletano. I carabinieri sono intervenuti a Volla, nel piazzale dell’esercizio commerciale In Piazza, in via Monteoliveto 41, dove ignoti con alcuni colpi d’arma da fuoco hanno ucciso Alessio Bossis, 22 anni. Bossis era un volto molto noto agli investigatori e ritenuto, nonostante la giovane età, un boss emergente del clan De Luca Bossa-Minichini che, nel quartiere di Napoli di Ponticelli, si contende lo spazio criminale con i De Micco. Ed è proprio dai "bodo", come sono chiamati i De Micco, che quasi certamente arrivano i sicari. Il ragazzo, originario di Volla, frequentava le palazzine del quartiere partenopeo. Già nel 2019 era stata fermato perchè con un gruppo di ragazzi, suoi coetanei, all’epoca aveva 19 anni, era pronto a creare un nuovo clan. Nel 2020 fu arrestato per una sparatoria nel cuore di Napoli, in piazza Trieste e Trento, nella quale furono feriti, tra la folla e a pochi metri dalla Prefettura, due ragazzi dei Quartieri Spagnoli.

