Roma, guida l'autobus guardando film: sospeso da servizio e stipendio

«E' stato già sospeso dal servizio e dalla paga l’autista della linea 32» che questa mattina a Roma è stato ripreso da un passeggero mentre guardava un film alla guida dell’autobus: lo comunica Atac, Agenzia del trasporto autoferrotranviario della Capitale.

Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s'è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana. 2/5 pic.twitter.com/U3J2ClfJ21 — Ugo Quinzi (@QuinziUgo) October 24, 2022

Atac «si è istantaneamente attivata per identificare, interrompendo il turno di guida, l’autista protagonista di tale comportamento inqualificabile. Eventi come questo - sottolinea Atac - danneggiano tutta l’Azienda, con il rischio che il comportamento corretto della maggior parte degli 11mila dipendenti venga inquinato da pochi irresponsabili».

Per questo Atac «non tollererà e non giustificherà in alcun modo condotte non in linea con i corretti principi del servizio pubblico che è tenuta a svolgere».

Lo chiamano al cel, un collega gli chiede di leggere i turni, prende un foglio, glieli legge, saluta. Tutto ok @InfoAtac? Sì, certo. A parte il trascurabile dettaglio che sta su un mezzo pubblico, con diversi passeggeri a bordo, in mezzo al traffico romano. Ed è l'autista. pic.twitter.com/3Op9dYyvqC — Ugo Quinzi (@QuinziUgo) July 25, 2021

