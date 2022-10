Heros Gobbi e Patrizia Libutti: la coppia travolta e uccisa dal treno. Giallo nel Pavese

La polizia ferroviaria prosegue le indagini per fare chiarezza sulla tragedia avvenuta ieri sera, poco prima delle 19, sulla linea Milano-Genova, nelle vicinanze della stazione di Certosa (Pavia). Una coppia residente alla frazione Moriago di Giussago (Pavia) è stata travolta e uccisa da un treno partito da Milano e diretto a Pavia. Per Heros Gobbi, 46 anni, e la convivente Patrizia Libutti, 45 anni, non c'è stato nulla da fare. Il macchinista, in un tratto in aperta campagna e avvolto ormai dall’oscurità, li ha visti solo all’ultimo momento e non ha potuto azionare i freni per evitare l’impatto. Un corpo è rimasto incastrato sotto la motrice, mentre l’altro in seguito all’urto violentissimo è finito in un campo.

Sul posto sono subiti intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso dei due per le gravissime ferite riportate. La circolazione ferroviaria è ripresa con regolarità nella tarda serata. Resta da capire per quale ragione i due si trovassero in quel momento a camminare lungo i binari, in un tratto di strada ferrata lontano dalle abitazioni. Gli investigatori seguono tutte le possibili piste, a partire da quella di una tragica fatalità sino al gesto estremo. Dalle testimonianze la coppia si trovava con il loro cane che ora si trova: i due amavano gli animali e dai loro profili social emerge questa passione come le tante foto con il loro cane Ivan. Sembra invece non emergere dai vari post un’indicazione su una possibile volontà suicida. Patrizia Libutti, originaria di Busto Arsizio (Varese), aveva due figli da una precedente relazione: attualmente svolgeva lavori di pulizia in una ditta. «Non li conoscevo personalmente, so soltanto che erano residenti alla frazione Moriago del nostro comune - ha spiegato Albino Suardi, sindaco di Giussago (Pavia) -. E’ una tragedia che mi addolora e colpisce profondamente la nostra comunità».

